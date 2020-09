Reprise des compétitions au Billard Club Chalonnais

Ce week-end, se déroulait un tournoi de jeu au cadre.

A Chalon , en Nationale 2 , Eric Soler termine 1er avec 7,40 de moyenne générale , meilleure série 42 points . En Régionale 2 , Bernard Jacob remporte le tournoi avec 1,63 de moyenne générale , 3éme Jérome Richard avec 1,64 de moyenne générale ,meilleure série 11 points , meilleure partie 2,27 . A Autun , en Régionale 2 , 1ere place pour Serge Lageneste avec 2,077 de moyenne générale , ce qui lui permet de monter en régionale 1 , 5éme Jean Dorlet 1,065 de moyenne générale . A Lons le Saunier , en Nationale 3 , 4éme place pour Jean Luc Girard avec 3,60 de moyenne générale , 30 points de meilleure série . Le weekend prochain , 1er tournoi a la Libre dans les différentes catégories .Le weekend prochain , 1er tournoi a la Libre dans les différentes catégories .



Suite a l'annulation du Forum de Sports , pour tous ceux qui veulent découvrir le billard , le Président James MERCIER et toute son équipe vous accueillent le lundi et le Jeudi à partir de 18h pour mieux faire connaitre le billard français ainsi que le billard américain dans la salle municipale , située 9 impasse du Carloup 71100 CHALON SUR SAONE avec 7 billards Français et 2 billards Américains.

Jeunes et adultes pourront jouer et découvrir ce sport avec les conseils de James Mercier . A noter que les cours de billard adaptés a chaque niveau se déroulent le lundi de 18h30 a 20heures pour les adultes ( Eric Soler et James Mercier ) . Les cours enfants ont lieu le mercredi de 15h30 a 17h30 ( James Mercier ) .