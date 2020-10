Rentrée zen pour le Ring Olympique Chalonnais

Le Ring Olympique Chalonnais a effectué sa rentrée voilà deux semaines, à la Salle Armand Langlais. Petit tour d'horizon sur le programme de cette saison particulière pour le club de boxe anglaise de notre ville avec Info Chalon.

Après une longue période troublée par la pandémie de coronavirus, toujours sous la présidence de Saïd Fergani, le Ring Olympique Chalonnais (ROC), club de boxe anglaise de notre ville, a fait sa rentrée, mi-septembre, dans un contexte particulier.



Toutefois, répartis dans deux groupes, les boxeurs sont ravis de pouvoir reprendre leurs activités. Une reprise que tous attendaient avec impatience et qui semble faire du bien au moral des troupes.



Pour l'heure, Le club compte dans ses rangs quelque 80 licenciés qui se répartissent pour moitié en petits et ados, une baisse significative par rapport à la saison 2019-2020 où ils étaient 150.



«On attend toujours le retour des anciens qui évitent de revenir malgré le protocole sanitaire mis en place et la date butoir du 28 septembre», nous précise le président du club.



Les cours se répartissent entre la Salle Armand Langlais et l'annexe, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les encadrements sont assurés par le staff du ROC.



Les entraînements :



▶ Prévention/Santé : Lundi de 10 heures à 11 heures 30 créneau spécial partenariat PJJ

1 fois sur deux de 13 heures 45 à 14 heures 45 IME.

▶ Aire-Boxe Santé/ cardio-combats : Lundi et mercredi de 19 heures à 20 heures et le vendredi de 20 heures 30 à 22 heures.

▶ Boxe éducative : Mardi à 19 heures 30.

▶ Boxe éducative petite section (6 à 10 ans) : Mercredi de 11 heures à midi

grande section : de 17 heures à 18 heures 30.

Samedi de 9 heures 30 à 10 heures 30 (grande section) et de 10 heures 30 à 11 heures 30 (petite section).

▶ Handiboxe : Mercredi de 10 heures à 11 heures (enfants/jeunes/adultes).

▶ Baby Boxe découverte (6 à 10 ans) de 11 heures à midi.

▶IME : (de novembre à décembre) Jeudi de 19 heures 15 à 20 heures 15.

▶ Amateur : Jeudi de 20 heures à 22 heures.

▶ Interclubs : Samedi de 14 heures à 20 heures.

▶ Loisir : Samedi de 19 heures à 21 heures.



Le dimanche, de 9 heures à midi, boxe loisir/stage/formation/compétition et réunion du staff.



Il reste encore quelques places.

Adresse :

Salle Armand Langlais

35 Rue du Général Hoche

71100 Chalon-sur-Saône



Renseignements et contact :

Tél. (portable) : 06.13.18.35.53

Adresse éléctronique (e-mail) : [email protected]



Permanences pour les inscriptions :

Lundi en journée, mercredi matin et tous les soirs de 20 heures à 21 heures à la Salle Armand Langlais.



Informations pratiques :

Admissions à partir de 6 ans.

Le paiement se fait à l'inscription.

Aides diverses (CANV, chèques vacances, coupon sport DDJS, EUROJ, carte access étudiant).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati