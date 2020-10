Il est encore temps de rejoindre les adeptes de la marche nordique sur le Chalonnais !

Prochain entraînement ce samedi matin

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Marche Nordique, le Grand Chalon Athlétisme a donné rendez-vous samedi 3 octobre aux Grands Chalonnais pour une séance découverte à la Roseraie St Nicolas à CHATENOY EN BRESSE et ce fut une réussite avec 25 personnes présentes pour apprendre les rudiments de ce sport de plus en plus apprécié et recherché.

Sous la houlette des deux coachs diplômés FFA du GCA Babeth PARISOT et Alain BLEICH-RETIVAT accompagnés de leur Président Adolphe DUBOIS, ils ont pratiqué divers ateliers et un premier circuit de 4 km en marche avec les bâtons. Nombre d’entre eux étaient ravis de leur essai et de l’ambiance conviviale et vont rejoindre les rangs du club.

La Marche Nordique est un sport complet qui permet de faire travailler harmonieusement tous les muscles du corps tout en limitant les traumatismes et qui est aussi très bon pour le cœur. C’est pourquoi cette journée était par ailleurs dédiée au « Relais du Cœur » en faveur de la Fédération Française de Cardiologie.

Vous pouvez encore rejoindre le groupe Marche Nordique du Grand Chalon Athlétisme en contactant les responsables (06 60 40 16 61/ 06 73 77 05 79) pour tout renseignement . Pour info le prochain entraînement aura lieu le samedi 10 octobre au Lac des Prés St Jean de 9 h à 10 h30. Et aussi du FITNORDIC (renfo et cardio sur divers ateliers) au stade Léo Lagrange. PPG au gymnase Thévenin sur l'Isle St Laurent. Apportez votre tapis. Tout en respectant les gestes barrières.