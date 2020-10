Les remerciements de Timothé Cagnon, Vice-Champion de bourgogne-Franche Comté de karting

Timothé a 16 ans, il a commencé le kart à l'âge de neuf ans, il est licencié à l'ASK Chalon depuis 2016 et a commencé la compétition en 2017, ce 18 octobre il monte sur la 2ème marche du podium du Championnat de Bourgogne Franche-Comté à Soucy.

"Je remercie mon Président Laurent Jouvanceaux (toujours aussi bienveillant avec tous ses jeunes pilotes) ainsi que mon club ASK CHALON Mon mécano et coach Guise Gelormini Mon motoriste Antonin Mougin (sport karting compétition) Mes sponsors - l’entreprise FORMICA installation - l’entreprise GENICLIM Mais surtout ma famille. Mon papa qui passe ses jours de congés sur la route (dans toute la France) et au bord des pistes pour chaque entraînement et week-end de compétition. Ma maman qui gère toute la logistique et tout pour le bien être de la team TDC DRIVER RACING TEAM , et ma soeur, qui ont toujours cru en moi"

Timothé