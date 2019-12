Daunat offre 3200 paniers repas aux Restos du Cœur de Saône-et-Loire

Vendredi après-midi, une délégation des Restos du Cœur de Saône-et-Loire s'est rendue chez Daunat Bourgogne. Grâce à la mise en place d'un challenge d'activité physique, l'entreprise offre 3200 repas à l'association caritative. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi, à 11 heures 45, une délégation des Restos du Cœur de Saône-et-Loire s'est rendue sur le site de Daunat, à Sevrey, pour la réception d'un important don.



En octobre, les collaborateurs de l'entreprise sevrotine ont participé à un challenge collectif pour offrir plus de 16 000 paniers repas à cette association caritative créée par Coluche, en 1985.



L'objectif du challenge : récolter plus de 160 000 points en 1 mois sur l'application de bien-être et de sport en entreprise, «United Heroes». La règle était simple : 10 points gagnés = repas offert (1 sandwich ou 1 salade + 1 dessert), permettant donc de donner 16 000 paniers repas aux Restos.



Comment gagnr des points? Marcher, courir, nager, pédaler: connectés à l'application qui comptabilise le nombre de pas réalisés quotidiennement, les collaborateurs se sont mobilisés individuellement pour récolter le maximum de points et réussir ensemble ce challenge solidaire!



Challenge réussi avec 283 participants pour 160 005 points cumulés!



Implantée sur 5 départements (Aisne, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais et Saône-et-Loire), l'entreprise a reparti les dons, permettant d'offrir 3200 paniers repas et aider les plus démunis lors de la 35ème campagne d'hiver des Restos du Cœur, laquelle a démarré depuis le mardi 26 novembre.



Le sport et la promotion physique dans l'ADN de cette entreprise? Rien d'étonnant, surtout quand on sait que cette entreprise agroalimentaire française qui fabrique des sandwichs, des salades, des burgers et quelques desserts dont le siège social est à Guingamp (Côtes-d'Armor), a été fondée, en 1970, par Jean-Claude Daunat, ancien coureur cycliste professionnel de 1966 à 1972, il a notamment remporté la Ronde d'Issoire.



C'est d'ailleurs, sur un vélo, que ce dernier a eu la grande idée qui fera son nom : remarquant qu'il ne trouvait jamais de sandwichs dans les stations-services à son retour de ces nombreuses courses de vélo, il décide d'équiper ses stations clientes de bacs réfrigérés, ce qui va lui permettre d’allonger la durée de vie de ses produits.



La petite société, au départ dans son garage, ne tardera pas à grandir... pour devenir, en 2015, le leader du sandwich industriel en France!



Françoise Vallée, responsable départementale des Restos pour la Saône-et-Loire, Pierre Baudouin, responsable de l'entrepôt de Montchanin, et Bernard Cadot, responsable du centre de distribution de Chalon-sur-Saône, ont rencontré Philippe Bouvet, directeur de l'usine de Daunat Bourgogne, site sur lequel travaillent plus de 500 personnes, et Grégoire Driessens, responsable des ressources humaines, afin de coordonner cette aide.



Les Restos du Cœur, c'est20 centres de distribution, 850 bénévoles, 2 chantiers d'insertion (Magny et Saint-Marcel), 7721 personnes sur 7588 inscrites bénéficiaires de la campagne d'été*, soit 797 288 repas distribués, en Saône-et-Loire.



Dernier point, l'entrepôt de Montchanin recrute des bénévoles.



* Les barèmes d'été étant inférieurs de 30% par rapport à ceux d'été.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati