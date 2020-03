CORONAVIRUS - Débrayage sur le site d'Amazon Chalon

Après une suspicion de cas de coronavirus ce lundi sur le site de Sevrey, les salariés dénoncent leurs conditions de travail sur le site logistique chalonnais.

Face à la situation, les sites de Montélimar, Chalon sur Saône et Douai ont entamé un débrayage ce mardi matin. Un appel à la grève déjà porté par une quarantaine de salairés selon des informations communiquées à info-chalon.com. Les délégués CGT du personnel déplorent le fait "que rien n'est fait pour protéger les salariés. Non respect des règles de distances de sécurité, manque de gel, pas de nettoyage, pas de désinfection ou très peu. La direction ne prend pas la mesure de l'épidémie et met ses salariés en danger grave". Ce mardi matin, certains salariés se sont retrouvés devant le site de Sevrey, tout en marquant les distances de sécurité obligatoires.

L.G