A Saint Loup de Varennes, une commande de masques a été passée

La commune vient de commander 1200 masques (lavables, donc réutilisables) à destination de notre population. La livraison est prévue pour le 7 mai et viendra ainsi renforcer la commande faite par le Grand-Chalon.

Chaque habitant de la commune ( de plus de 3 ans) se verra donc doté rapidement de 2 masques de manière à lutter efficacement contre ce satané virus.

Dès réception de la commande, nous informerons nos administrés du mode de distribution des masques.

Parallèlement, nous avons commandé 500 masques chirurgicaux pour notre personnel, ainsi que 10 visières de protection des gants et du gel hydroalcoolique.

Chacun pourra ainsi aborder cette période de deconfinement avec plus de sérénité.

Le Maire

Francis DEBRAS