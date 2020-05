DECONFINEMENT - Quelles sont les modalités autour des masques à Saint Loup de Varennes ?

Francis Debras, maire de la commune, a dévoilé les modalités d'organisation.



Les masques de protection commandé par la commune doivent être livrés le 7 mai.

Vos élus ainsi que nos pompiers vous les apporteront à domicile ou dans vos boîtes aux lettres le 8 mai dans la journée.

Le lundi 11 mai, un autre masque issu de la commande du Grand Chalon sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Enfin, à compter du lundi 18 mai, le solde de la commande Grand Chalon sera à votre disposition, en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture. (Merci de vous munir d'un justificatif de domicile afin de pouvoir les retirer)

Ainsi, comme annoncé, chaque habitant de plus de 3 ans se verra doté de 2 masques lavables, donc réutilisables.

Les membres du conseil municipal et moi-même faisons le maximum afin que dans cette période complètement inédite, vous puissiez aborder le deconfinement à venir avec sérénité et dans les meilleures conditions possibles.



Le Maire

Francis DEBRAS