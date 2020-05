Une belle colonie de cigognes au sud de Chalon sur Saône

Depuis plusieurs mois, les habitants de Marnay bénéficient d'un spectacle unique. Une colonie de plusieurs dizaines de membres a élu domicile... Et elles sont bien installées.

Elles se sont installées depuis plusieurs mois sur le secteur entre Marnay et Ouroux sur Saône. Une colonie de plusieurs dizaines d'individus au plus fort de la saison, devenue sédentaire. Selon nos observateurs locaux, et en premier chef Michel Lagneaux, auteur du cliché, ce sont 5 nids de cigognes qui sont facilement observables depuis le bord de la route. Un spectacle pour les grands comme pour les petits à quelques kilomètres de Chalon sur Saône.