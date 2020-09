Le marché de producteurs de Saint Loup de Varennes se tient ce samedi

Il se tiendra le 2e samedi de chaque mois. Déjà 16 producteurs sont inscrits.

Le premier marché mensuel de producteurs se tiendra désormais le 2e samedi de chaque mois au terrain de pétanque communal, dans le bas de la place Julien Chambion. La première édition est fixée au 12 septembre de 8h à 13H. L'accueil des producteurs/exposants se fera à partir de 7H. Pour celles et ceux intéressés, le mètre linéaire est factué 1 euro -

Une initiative qui se veut en conformité avec l'engagement électoral à l'occasion des dernières élections municipales, dans le but de favoriser le circuit court et valoriser nos producteurs locaux, de créer un moment de convivialité et de partage dans cette période de pandémie.

16 exposants ont déjà répondu favorablement : fromage, tartinade, pates, champignons miel confitures, plats cuisinés, pain et plein d'autres produits.

Il reste encore des places !

Pour tout renseignement veuillez contacter Mme FLEURY (conseillère municipale) 06 77 08 45 11