A Varennes-le-Grand, Laurence Jorland entend s'inscrire dans la continuité de Patrick Le Gall

Un pépin de santé du maire avait permis à Laurence Jorland, adjointe, de prendre les commandes de la commune... de quoi soulever l'ambition de porter la liste.

Avec Varennes Perspectives, Laurence Jorland pilotera une "liste d'union pour l'intérêt communal". A ses côtés, vous retrouverez le maire sortant, Patrick Le Gall, âgée de 65 ans, mais qui a pris la décision d'accompagner Laurence Jorland sans espérer le moindre poste d'adjoint. Agée de 60 ans, Laurence Jorland, aide-soignante bientôt à la retraite, avait pris les commandes de la commande suite à l'AVC du maire pendant quelques mois. Une première expérience qui a permis à l'adjointe de mieux s'immiscer dans le rôle du maire. "Ma décision a été orientée par l'envie d'inscire dans une continuité les actions déjà entreprises".

Sur la question adressée à Patrick Le Gall quant aux raisons de son absence de candidature, le médecin qui a fait valoir ses droits à la retraite souligne "qu'à 65 ans, tu résonnes avec ta formation et tu as nécessairement 30 ans de retard. Ca ne veut pas dire que tu es fini politiquement mais de là à gérer une commune ou un pays, il faut savoir passer la main".

Sur les élus qui constituaient la majorité municipale, ce sont cinq élus qui repartent pour un nouveau mandat. "10 femmes et 9 hommes âgées de 35 à 65 ans" aime à souligner Laurence Jorland, qui affiche déjà deux solides ambitions comme celle d'une vraie politique d'inclusion scolaire des enfants souffrant de divers handicaps ou la mise en place d'un guichet unique à destination de la population. Un guichet permettant de répondre à l'ensemble des interrogations face à une administration toujours plus compliquée. Autre sujet qui sera mis sur la table, ce sera celui de la poursuite de la tranquilisation de différents secteurs face à la fréquentation automobile, "un plan de sécurisation d'un certain nombre de voiries".

Une réunion publique est fixée au 23 janvier à 20H - salle du Chapitre

Liste Varennes Perspectives

Laurence JORLAND

Luc REITZMANN

Myriam GOUET

Vincent FLEURY

Valérie FAURE REVILLET

Benoit MOREAU

Sylvie BOSSU

Bernard MONIN

Céline MANIER

Patrick LE GALL

Anne Marie PIERRE

Romaric FOREST

Nathalie PERCHE

Eric BERGER

Magali LOMBARD

Jérémy VELON

Véronique COMMEAU

Christophe LOGEROT

Priscilla DUBUIS