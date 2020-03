MUNICIPALES - Réunion publique annoncée pour Eric Valentim ce vendredi soir

Communiqué de presse

A l’issue d’une campagne riche de multiples rencontres avec les habitants et de nombreuses réunions de travail sur les dossiers et les projets, Eric VALENTIM et l’équipe Varennes 2020 ont le plaisir de vous convier à une dernière réunion publique vendredi 13 mars à 20h, Foyer rural Yvonne Sarcey.

Varennes 2020 est une vraie liste d’union : union des âges, des sensibilités et des compétences. Elle rassemble, dans un même élan, au service de la commune, l’énergie de la jeunesse et l’expérience de 5 élus sortants.

En alliant le dynamisme, l’esprit d’équipe, la volonté d’écoute, le sens des responsabilités et une vraie capacité à travailler les dossiers, Varennes 2020 se mettra au service de tous et consacrera tous ses efforts pour faire de Varennes-le-Grand :

une commune propre et accueillante

une commune calme où il fait bon vivre

une commune vivante, dynamique et Solidaire

une commune citoyenne et à l’écoute de tous

une commune attentive à la sécurité et au bien vivre de tous

une commune efficace et au service de tous ses habitants

une commune bien gérée, écoresponsable et économe de l’argent public

Ce sont ces 7 axes de conduites qui vous seront développés vendredi et nous comptons sur votre présence.