N2M VOLLEY (7e J.) / VBCC 3 - SENNECEY 2 : Quel match, mais quel match!

ce samedi soir au gymnase de la Verrerie…

Ce samedi soir au gymnase de la Verrerie, les volleyeurs chalonnais l’ont emporté dans le derby face au club voisin de Sennecey-le-Grand. Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, Pierre Carlot et Dominique Rougeron, conseillers municipaux délégués au sport de la ville de Chalon, Thierry Thévenet, président de l’OMS de Chalon et Jean-Luc Durand de l'OMS étaient dans les tribunes. Sébastien Martin donnait le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Moribonds, inexistants, méconnaissables et menés 2 sets à 0 (10 à 25 et 19 à 25) on donnait peu de chance aux chalonnais, ceux-ci étant complétement hors sujet en ce début de rencontre. A ce moment-là, le public, environ 300 personnes, ne se faisait guère d’illusion quant à l’issue de la rencontre, côté supporters chalonnais c’était la douche froide, côté supporters Sennecéens, l’ambiance était de rigueur. Mais que s’est-il passé dans le 3e set ? C'est une autre équipe de Chalon sur le parquet. N’ayant plus rien à perdre il se jette sur tous les ballons et retrouvent des couleurs en l’emportant (25 à 16). Ce n’est plus du tout la même mayonnaise. Mieux, les joueurs de la cité de Niepce vont enfoncer le clou dans le 4e set avec un cinglant (25 à 13). Égalité à deux sets partout. Dans l’ultime set et malgré un sursaut des visiteurs, les chalonnais ne vont rien lâcher et vont l’emporter dans un match pourtant bien mal engagé ! Score du 5e set (15 à 12) et score final 3 sets à 2. A noter la bonne intégration du brésilien, Yvan Walter, la nouvelle recrue du VBCC. C’est la 1ere victoire des chalonnais depuis la création du club face à leurs voisins sennecéens.

La rencontre en images par info-chalon.com