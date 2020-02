VOLLEY N2M (10e j.) Poule B : VBCC 3 - HYERES 1 : Belle performance pour les chalonnais!

suite à un problème technique, voilà (enfin), le résumé et photos de la rencontre…

Ce dimanche après-midi, au gymnase de la Verrerie, l’équipe Nationale 2 masculine du Volley Ball Club Chalonnais recevait le Volley Club de Hyères/Pierrefeu pour le compte de la 10e journée de championnat. Dans un match sérieux et disputé, les chalonnais l’ont emporté sur le score de 3 sets à 1 (25-19, 21-25, 25-23 et 25-21). Une belle performance et une victoire précieuse qui permet au VBCC d’être toujours invaincu à domicile et qui leur permet de revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Dimanche prochain, à 14 heures, au gymnase de la Verrerie, le VBCC aura fort à faire en recevant l’AS Cannes Volley qui pointe à la 3e place, à 1 point du leader Monaco.