Record d'affluence pour la 5e projection d'un Ciné sous les Etoiles (12e édition)

500 personnes présentes ce jeudi soir au parc de la biodiversité à Bellevue…

Tous les ingrédients étaient réunis ce jeudi soir pour passer une bonne soirée estivale avec la projection au parc de la biodiversité à Bellevue du film d’animation « Ferdinand ». C’est d’ailleurs (pour l’instant) le record d’affluence de cette 12e édition d’un Ciné sous les Etoiles avec au moins cinq cents personnes, parmi elles beaucoup d’enfants. Chaises pliantes, transats et couvertures étaient de sortie. Ce fut une belle soirée réussie avec les vols captifs à bord de la montgolfière de la Ville de Chalon, la buvette tenue par Maryline Nutte présidente du comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain et ses bénévoles où le public pouvait se désaltérer et se restaurer et les jeux en bois de « Proximurs ». Le maire de Chalon, Gilles accompagné de Bernadette Vellard, conseillère municipale sont venus saluer tous les bénévoles et les services techniques de la ville pour la réussite de cette soirée.

Les nouveautés 2019 de cette 11e édition sont la séance supplémentaire et la présence de 19h30 à 20h30 de la montgolfière de la ville de Chalon dans plusieurs quartiers avant la projection des films. Vous aurez l'opportunité d'effectuer un vol captif gratuit (pour ceux qui auront réservé leur place). La montgolfière sera sur place pour la dernière séance, le jeudi 29 à Saint-Laurent.

Prochaine séance : Mardi 27 août à 21h30, square Chabas pour la projection de la comédie « Le sens de la fête ». Le + de cette soirée : Buvette proposée par le comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint Gobain.

Gilles Platret, maire de Chalon et Bernadette Vellard, conseillère municipale et les bénévoles du comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain

Vols captifs à bord de la montgolfière de la ville de Chalon