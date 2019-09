Gare au gorille (blanc)!

Le Clin d'œil du jour d'Info-Chalon.com, sans rapport avec la chanson de Georges Brassens.

Alors que les travaux dans la Rue de la Citadelle et la Place de l'Obélisque vont bon train, passants et riverains l'ont forcément remarqué, ce gorille blanc qui trône fièrement dans ce qui étail, il y encore quelque temps, la librairie gérée par Laurent Quatre et spécialisée dans la bande dessinée et les figurines, L'Yil aux Trésors.



Le féroce primate maculé de peinture de toutes les couleurs annonce l'ouverture prochaine, Rue de la Citadelle, d'une nouvelle boutique gérée par Christophe Cabadaïs et Nabil Rida, tous deux originaires de Chalon-sur-Saône.



«La boutique sera ouverte début septembre, d'ici quinze jours», précise Christophe, en plein travaux.



Eco Cartouches, c'est son nom, vous proposera des cartouches jet d'encre et laser ainsi que des imprimantes multimarques.



«Tout ce qui est en rapport avec l'impression», nous dit le co-gérant.



Plus de détails sur Info-Chalon à venir lors de l'ouverture de cette nouvelle boutique à l'effigie du gorille.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati