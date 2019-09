Une riche actualité de rentrée pour le ROC

Hier soir, nous avons franchi la porte de la Salle Armand Langlais, en pleine séance d'entraînement. Le président du Ring Olympique Chalonnais s'est livré sur l'actualité du club. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi soir, Info Chalon est allé à la rencontre de Saïd Fergani, président du Ring Olympique Club (ROC), pour faire le point, à l'occasion de la rentrée, sur l'actualité du club de boxe anglais chalonnais.



Et autant le dire tout de suite, il s'agit d'une actualité riche en événements.



Convié au Pôle Architecture de la Ville, vendredi dernier, le président du club évoque plusieurs transformations à venir dans la Salle Armand Langlais, située au 35 Rue du Général Hoche, tel que transformation et la mise aux normes des toilettes et vestiaires Handicap (rez-de-chaussée), la peinture du hall, la suppression de 2 douches pour installer 2 toilettes à l'étage. Saïd nous apprend que le local Ménage sera délocalisé aurez-de-chaussée, l'ancien local sera, quant à lui, transformé en 3 urinoirs.



Le ROC s'est positionné sur l'ancien local de la Famille Chalonnaise.



«Nous voulons en faire un endroit pour stocker notre matériel, une remise et nos archives. De plus, le sauna du ROC pourrait y être déménagé», explique le président du club.



Saïd aimerait augmenter le nombre d'encadrants mais tendre également vers la parité au sein de l'effectif. Pour l'instant, sans grand succès.



«Cela fait un moment que je cherche à former une femme pour l'aéroboxe. Elle complètera l'équipe. Cela allégera le poids porté sur les épaules de Mourad et Saïd», déplore-t-il.



Il a aussi été questions des partenariats avec la Ville, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), l'Institut Médico Éducatif (IME), l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ainsi qu'une convention, en cours de signature avec la société Body to Fit, à Châtenoy-le-Royal, pour des cours d'aéroboxe avec Mourad Gmiza et Sabri Fergani.



Le mardi de 19 heures 15 à 20 heures 15 (boxe éducative mixte adulte) avec Sabri, le jeudi de 18 heures à 19 heures (aéroboxe cardio-combat) avec Mourad et, toujours jeudi, de 20 heures 15 avec Sabri.



Le point le plus important concernant le jumelage avec le Novara Boxe, club de boxe anglaise de la ville italienne jumelée avec Chalon-sur-Saône. Pour ce faire, Saïd Fergani a rendez-vous, le 8 octobre prochain, à 17 heures, dans le Salon d'honneur de la Mairie, avec les autorités municipales pour évoquer ce point.



«Cette rencontre avec la délégation de Novara est le plus gros événement du ROC pour l'année 2020», soulig,e Saïd.



À l'heure actuelle, le club, qui est à la recherche de sponsors et de mécènes, compte 100 adhérents, «un nombre amené à évoluer», précise le président du ROC.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati