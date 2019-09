Venez vivre une expérience "extra-ordinaire" avec ‘OVNI’ !

Info-Chalon a rencontré la Cie dijonnaise Les Encombrants et également l’un des comédiens, Valentin Clerc, chalonnais, qui vous invitent jeudi soir et vendredi soir à assister à la présentation d’une étape de travail au Studio noir de l’Espace des Arts. Entrée libre sur réservation !

Actuellement en résidence à l’Espace des Arts, nous rencontrons Frédérique Moreau de Bellaing et Étienne Grebot, metteurs en scène et comédiens pour échanger sur le spectacle ‘OVNI’ d’Ivan Viripaev traduit du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel. C’est d’ailleurs ce dernier qui propose le texte à la Compagnie Les Encombrants lors de ses traditionnels « Lundis en coulisse » où 4 textes contemporains sont présentés par des amateurs avertis et professionnels du théâtre. Complètement séduite par ce texte singulier, puisque ce sont des témoignages de personnes ayant vécu une expérience indicible tant elle est bouleversante : la rencontre avec des OVNI, la Cie s’en empare. Elle nous livre alors ces histoires, sans effets, le plus authentiquement possible en transmettant au public les sensations qui ont traversé ces personnes prises en deux feux : vivre en elles le bouleversement qu’a suscité cet événement extraordinaire et résister de tout leur être, à l’envie de dire, de raconter, pour ne pas passer pour folles. Jugées fiables par l’auteur qui a entrepris de les rencontrer pour son projet de documentaire pour lequel il n’obtient malheureusement pas le financement, Ivan Viripaev décide, pour ne pas perdre ce travail, d’en faire un texte de théâtre.

S’en saisissant et fidèle à la volonté de l’auteur, c’est à dire, garder la sincérité du récit, la Compagnie s’interroge et veille à comment transmettre la sensation, créer un trouble de la perception afin que le spectateur puisse vivre, à son tour, cette expérience bouleversante. Au-delà de ce qui peut être vrai ou réel, il y a la force du récit de cet événement particulier, la sensation ressentie qui modifie à jamais la vision que l’on a de soi et de sa place dans le monde. Avec ‘OVNI’, « […] le public participe, fait partie de la pièce », aime à souligner Frédérique Moreau de Bellaing. C’est pourquoi les deux metteurs en scène s’affranchissent des coulisses. En effet, tant plongé dans l’histoire, on en oublie le théâtre, on explore alors comment la puissance des récits fait écho en nous et interroge notre humanité. « On fait un pas de côté sur notre manière de voir le monde. On laisse une place à autre chose. On ouvre les portes pour transformer notre regard […]. Ouvrir une faille qui nous révélerait à nous-même», poursuit Étienne Grebot. Tout cela ouvre le champ de l’impossible. ‘OVNI’ reconvoque la sensation de l’événement, de ce « vide lumineux » qui est de l’ordre de la révélation, du fait également de s’être révélé à soi-même puisque toutes ces personnes qui portent courageusement leur témoignage en se dévoilant ont changé de vie après l’expérience.

Fascinant !

Informations et réservations : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Tél. 03 85 42 52 12

SBR - Photos : SBR, répétitions