31 élèves du Collège Saint Dominique participent à une action de nettoyage des bords du lac de la Z.U.P.

Balle de tennis, téléphone portable cassé, piles, grilles… les découvertes furent nombreuses…

C’est une action mise en place par Agnès Perreaud, enseignante de Sciences de la Vie et de la Terre au collège Saint Dominique de Chalon sur Saône accompagnée d’un autre professeur, Myriam Boldrini, qui a permis à 31 élèves de ce collège à se rendre aux abords du lac de la Zup pour procéder à un nettoyage des déchets.

Arrivés à 9 heures vers l’école de voile, les collégiens se voyaient accueillis par Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône qui leur adressait un message de bienvenu et d’encouragement. Ensuite le groupe se séparait en deux pour couvrir un maximum de périmètre et permettre un ratissage plus conséquent.

De nombreux objets insolites ont été découvertes par ces élèves très motivés par leur action.

Vers 11 heures, il était temps de recomposer le groupe d’élèves pour faire un état des trouvailles et remplir les bennes avant de penser au retour.

En fin d’opération, Agnès Perreaud confiait à info-chalon : « Le but de cette opération d’aujourd’hui, c’est de récolter tous les déchets qui se trouvent au bord et aux abords du lac des prés Saint Jean. Sauf que j’étais un peu ambitieuse pensant que l’on allait pouvoir faire le tour mais en deux heures les deux groupes d’élèves ont pu couvrir que 2 kilomètres sur 3. Toutefois je remercie la STAC pour le transport gratuit, l’enseigne Leclerc qui nous a offert les chasubles, les gants et les sacs poubelles, Monsieur le Maire pour nous avoir accueilli et la Mairie de Chalon pour les bennes ! ».

Saluons cette belle action !