La Capacité en Droit de Chalon sur Saône a effectué sa rentrée

Ce vendredi 27 septembre s’est tenue la traditionnelle rentrée du centre de Capacité en Droit de CHALON SUR SAONE, à 18h, dans l’Auditorium des locaux de la CCI, site média pôle, de CHALON SUR SAONE.

Accueillis par le responsable du centre, Denis BLONDAUX-HOUARD, l’assistante de formation du CNAM, Catherine SCHLEGEL, et quelques membres de l’équipe pédagogique, les nouveaux étudiants de la promotion 2019/2020 et futurs juristes, ont ainsi fait connaissance avec le contenu et les perspectives de cette formation universitaire, dispensée au sein de l’Université de Bourgogne et portée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam Bourgogne Franche-Comté).

Acquis sur deux années d’enseignements (cours du soir), la Capacité en Droit permet de nombreuses perspectives et s’adresse à un public très diversifié.

Equivalence baccalauréat, elle permet à ceux qui la suivent de reprendre des études, prétendre à des concours de la fonction publique (les matières enseignées parcourant de nombreux domaines du droit), préparer une reconversion professionnelle ou des études de droit. Une formation riche, utile dans la vie personnelle comme professionnelle, comme l’auront témoigné les anciens étudiants présents lors des réunions d’information et de la réunion de rentrée à l’appui de leur parcours après la capacité en droit et des perspectives professionnelles qu’ils ont ainsi pu rencontrer. Durant cette présentation, Sébastien RAGOT, qui après avoir présenté non sans quelques pointes d’humour la matière qu’il enseignera aux étudiants de la seconde année, a tenu à rappeler avec bienveillance que « la Capacité en Droit peut être obtenue sans difficulté, à la condition d’un investissement certain et régulier de celles et ceux qui souhaite préparer ce diplôme universitaire. » Et Denis BLONDAUX-HOUARD de conclure : « C’est une formation ouverte à tous, sans aucun prérequis, ni profil type. Bacheliers ou non, en recherche d’emploi ou déjà dans la vie professionnelle, en vue d’une reconversion professionnelle, ou de la préparation à des études supérieures, des concours… La Capacité en Droit est une formation à destination d’un public large et de tous horizons. Ses cours, complets, accessibles, sont dispensés par des professionnels du droit, alliant la rigueur de l’enseignement universitaire à la caractéristique professionnalisante des formations CNAM, et apportent à chacun un éclairage utile et pertinent, tant du point de vue de la vie personnelle que du point de vue des perspectives professionnelles ».

Inscriptions ouvertes. Il reste des places disponibles. Possibilité de rejoindre les cours dispensés les mardis, mercredi et jeudis soir au site média pôle de la CCI de CHALON SUR SAONE Avenue de Verdun, retrait sur place des dossiers d’inscription.

Renseignements : Capacité en Droit-Centre d’enseignement CNAM CHALON SUR SAONE, Nicéphore Cité – 34 Quai St Cosme 71100 CHALON-SUR-SAONE. 03-85-46-04-65