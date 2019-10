FOIRE DE CHALON - Ce Week end , ne manquez pas les Rdv du Vintage

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019

FOIRE CHALON SUR SAONE (71)

Le Comité des Foires et Tandem Events ont le plaisir de vous annoncer la 1ère édition « Les Rdv du Vintage » au coeur de la Foire de Chalon sur Saône...

Un Espace Vintage et nombreuses animations

Cet événement regroupe de nombreux exposants proposant un véritable vintage market sur un espace de 350 m2 où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux et Mode...

Vous plongerez dans un univers retro et tendance unique

C'est un concept qui s'adresse aux femmes et aux hommes, amoureux de la mode, des accessoires, des objets, du Rock'n Roll, des années hippies à 80's, de la déco qui font toute l'ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80.

On trouvera sur place de nombreux exposants qui proposeront de l'authentique, du tendance, du néo et pure vintage :

- Accessoires de Mode Vintage : Bijoux, Chaussures, sacs, chapeaux, lunettes pour hommes et femmes....

- Vinyles, livres et magazines anciens, affiches anciennes, plaques émaillées - Prêt à porter neuf et d'occasion, fripes

- Art déco et mobilier design des années 50 à 80's authentiques et néo vintage.