A Chalon s/Saône, tous en rose sur la Saône!

c'était ce samedi matin lors de la dragonaise…

Partie du port d'Allériot ce samedi matin, "La dragonaise" organisée par la section pagaies santé de Chalon s/Saône canoë kayak en collaboration avec le Comité départemental de Saône-et-Loire et le Comité Régional de Bourgogne Franche/Comté de canoë kayak et d'autres Dragon Ladies est arrivée aux marches du Port Villiers. D'autres sports de pagaie étaient également présents (canoë, kayak, stand up paddle...) avec l'implication du club de l'aviron chalonnais et des voiles sportives chalonnaises. La dragonaise a été accueillie par un nombreux public.