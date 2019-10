J-10 : La Chalonnaise approche à grandes foulées!

Info-chalon.com partenaire média a rencontré S. Duplessis…

J-10 avant la 7e édition de « La Chalonnaise », la course/marche conviviale organisée par le Grand Chalon Athlétisme, la Ville de Chalon, le Grand Chalon et partenaires aura lieu le dimanche 27 octobre prochain, départ à 10h30 du côté de l’esplanade de la piscine. Cet évènement sportif mais surtout convivial est destiné à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Sensibilisation et prévention sont les moteurs de cet évènement où les maitre-mots sont convivialité, partage, entraide et information. Une aventure riche en émotions dont les bénéfices seront reversés aux associations locales luttant et soutenant les malades du cancer du sein. Lors de la précédente édition, vous étiez 6283 participants (es), 56 000€ avaient été reversés.

Nous avons rencontré Stéphane Duplessis, bien connu sur la place de Chalon et qui est un des principaux artisans de cette 7e édition de La Chalonnaise.

« En fait, on est venu me solliciter suite au départ de JC Scalogna. Je n’ai pas hésité un seul instant. J’avais envie que La Chalonnaise se fasse. Je précise que je ne suis qu’un maillon de la chaine, j’apporte ma contribution comme les 140 bénévoles (sur les deux jours) qui seront à pied d’œuvre pour que cette manifestation se déroule pour le mieux. Il est bon de rappeler que ce n’est pas une compétition, il n’y a pas de record à battre, sinon celui d’informer et sensibiliser le plus grand nombre de participantes au dépistage du cancer du sein », nous confiait Stéphane Duplessis.

Des nouveautés pour cette 7e édition ?

« Oui. Principalement pour les participantes qui ne repartiront pas avec un t-shirt, mais avec un cadeau (surprise pour l’instant) pour les 6000 premières inscrites et le flyer « quizz » concernant le dépistage du cancer du sein. Je laisse info-chalon l’annoncer ultérieurement. Elles pourront également repartir avec leur photo souvenir. Deux marraines pour cette course. Les deux montgolfières de la Ville de Chalon et du Grand Chalon survoleront la course (si la météo le permet). Voilà concernant les nouveautés. »

« Comme l’année précédente, il y aura le village « animation et information ». Un échauffement collectif. Une rose offerte aux 6000 premières arrivées. » et de rajouter : « Dès novembre nous allons travailler sur la prochaine édition avec comme leitmotiv, un changement de parcours et un village un peu plus dynamique. »

A l’heure où nous écrivons ces lignes, vous êtes plus de 2500 inscrites (via internet). Un peu en dessous des éditions précédentes à cette date. Pas de panique, il reste encore dix jours.

Pour vous inscrire à La Chalonnaise :

Date limite par courrier : le 20 octobre à Grand Chalon Athlétisme, Espace Jean Zay 4 rue Jules Ferry 71100 Chalon s/Saône et sur internet : le 25 octobre sur www.lachalonnaise.fr

Après cette date : ce sera sur place, le samedi après-midi et le dimanche matin (jusqu’à 10h)

Retrait des cadeaux : Samedi 26 de 12h à 17h et Dimanche 27 octobre (avant 10h)

Sur le Village "Animation et information", vous retrouverez les associations suivantes : La Ligue, Ailes Aident, H and Co William Morey, Toujours Femme, CoraSaône, Vivre Mieux, ONCOSUP Sainte-Marie, Dragon Ladies, Dépistages des cancers Bourgogne/Franche-Comté