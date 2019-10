Le petit bal d’octobre du Folk Club Chalonnais a pris ce mardi des allures de fête aux couleurs de Barbapapa.

À l’initiative de l’une des adhérentes et dans le cadre d'octobre Rose (mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein), les musicien(ne)s et danseur(se)s du Folk Club Chalonnais se sont retrouvé(e)s pour danser ce mardi 15 octobre 2019 tout habillé(e)s de rose.



Pas évident de s’y retrouver pour différencier danseurs et danseuses au cours des danses lors des changements de cavalier(e)s !



L’ambiance ordinairement joyeuse et chaleureuse était particulièrement dissipée et mutine ce mardi précédant les vacances de la Toussaint.



Un pot convivial a cloturé "l’entrainement".



+ de renseignements sur l’activité :

Robert DANON (Président) 06 32 43 25 42

http://folkclubchalon.e-monsite.com/accueil.html