Ce samedi c'est sortie familiale au Parc des Combes avec le CICFM

Ce matin, c'était le départ pour le Parc des Combes. Une sortie familiale organisée par le CICFM. Plus de détails avec Info Chalon.

À 8 heures 45, ce matin, alors que le brouillard ne s'est pas encore dissipé, de nombreux enfants et parents se dirigeaient vers un autocar. Il s'agissait de la sortie familiale au Parc des Combes, un parc d'attractions situé sur les hauteurs du Creusot , organisée par le Centre interculturel Conseil Formation Médiation (CICFM).



Cette association loi 1901, reconnue d'intérêt général à caractère social et familial par la Direction Générale des Finances et présidée par Mohamed Mansar, a été créée en 1982. Le CICFM a 2 antennes en Saône-et-Loire, une à la Maison des associations du Creusot, 5 Rue Guynemer (à 200 mètres de l'Hôtel Dieu, et une autre à Chalon-sur-Saône.



Si le CICFM oeuvre pour l'égal accès à l'emploi, au logement, à la santé et à l'éducation, il article son action en 3 pôles, médiation socioculturelle, promotion santé et ressources interculturelles.

Cette sortie était encadrée par Nabahet Taleb Bendiab, animatrice de l espace ressources et Yacine Irfane, médiateur animateur.



Au programme de cette journée, le matin, visite de l'Îlot des Combes et le Parc de la Verrerie et l'après-midi, le Parc des Combes. Retour à Chalon-sur-Saône, à 18 heures.



Vous êtes sensible à la notion d'aide? Devenez bénévole!



Adresse :



CICFM

7 Rue de l'Ancien Collège

71100 Chalon-Sur-Saône



Horaires :



Du Lundi au Vendredi : 9 heures- 12 heures & 14 heures-18 heures.



Contact :



Tél. 03.48.85.23

Fax : 03.85.48.08.44

Site Internet : http://cicfm.org.site.free.fr/

Adresse éléctronique (e-mail) : cicfm.direction@gmail.com



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati