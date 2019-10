A Chalon, c'était opération brioches avec le comité Avenir/Aubépin/St Gobain

ce samedi chez Carrefour Chalon nord…

Maryline Nutte, présidente du comité de quartier Avenir/Aubépin/St Gobain et plusieurs bénévoles étaient à pied d'oeuvre ce samedi dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Nord. Plutôt que de faire du porte à porte (ce qui devient un exercice des plus compliqués avec les codes d'entrée, etc...). Maryline Nutte a pris la décision de proposer la vente des brioches chez Carrefour Nord, en accord avec l'établissement. C'est environ 150 brioches que toute l'équipe allait essayer de vendre au profit des anciens du quartier et des colis de noël. En fin de matinée, une bonne partie des brioches était déjà vendue.