11 novembre 2019 : une visite exceptionnelle de Chalon-sur-Saône

Le service Animation du Patrimoine propose sa prochaine visite de Chalon-sur-Saône pendant la Première Guerre Mondiale le lundi 11 novembre à 15 h

A l’occasion de la date anniversaire de l’armistice de 1918, le guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire vous mènera dans la ville telle que ceux qui partaient alors pour le front la voyait.

La ville fut profondément transformée, à la fin du XIXe siècle, par les progrès de la révolution industrielle et la modernisation économique : de nouveaux habitants ont afflué et la population des classes moyenne et ouvrière a augmenté. Des quartiers neufs ont vu le jour le long des routes d’Autun et de Paris, le boulevard de la République s’est modernisé et les zones industrielles ont continué à s’étendre le long du canal.

De 1914 à 1918, le quotidien des habitants alterne entre pénurie de matières premières et restrictions alimentaires, particulièrement après 1916. Les lieux de soin aux soldats se multiplient, ainsi que les sociétés de bienfaisance à l’égard des plus démunis…Toute la société est au service de l’effort de guerre ; femmes et enfants ne sont pas épargnés.

Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 Tarif Plein de 3,60 €.

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace Patrimoine 24, quai des messageries

Les Places sont limitées

La gratuité est accordée aux enfants et aux jeunes jusqu'à 18 ans, aux étudiants jusqu'à 25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux personnes à mobilité réduite et aux bénéficiaires du RSA.

JCR