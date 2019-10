Le renouveau de la Bibliothèque Municipale de Châtenoy-le-Royal

Après quelques semaines de travaux d’embellissement et de restructuration des lieux, la Bibliothèque Municipale offre un lieu culturel de lecture mais aussi de médiathèque avec la possibilités de louer des DVD.

Ce n’est pas moins que 100 000 euros qui ont été nécessaires pour permettre le renouveau de la Bibliothèque Municipale, place Berlioz à Châtenoy-le-Royal. De toute évidence l’espace semble plus clair et plus aérée, avec une offre de livres importantes que ce soit pour les enfants comme pour les adultes.

Des espaces de lecture aménagés ou chacun, en fonction de son choix, peut trouver place et découvrir ce dont il a besoin avec une nouveauté, un espace DVD, comme l’annoncera le maire Vincent Bergeret lors de son allocution inaugurale, tout en félicitant le personnel communal des services techniques qui ont oeuvré pour faire des étagères et en citant les entreprises locales intervenantes..

En effet cette restructuration méritait une inauguration officielle avec un parterre d’élus dont le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin; Madame le Sénateur Marie Mercier; le maire Vincent Bergeret et Monsieur le Sous-Préfet Jean-Jacques Boyer, Isabelle Dechaume, vice-président du Conseil départemental, mais également de nombreux conseillers municipaux et des maires de communes avoisinantes.

Prises de parole habituelles avec celle du Maire qui retracera rapidement l’historique du livres pour en arriver à la nécessité d’avoir un tel outil culturel sur une commune : « Le livre et les bibliothèques ont un rôle essentiel dans l’accès à la Culture. C’est une porte d’entrée pour l’éducation de l’enfant mais surtout des lieux d’échange et de rencontre pour tous les âges. La Bibliothèque de notre ville est un lieu d’inclusion et de convivialité, pour preuve son action dans les quartiers ou encore le portage à domicile. Je tiens à saluer les agents chargés son fonctionnement quotidien : Aline, Pascale, Véronique et Isabelle pour le travail qu’elles accomplissent pour faire évoluer et continuer à faire de la Bibliothèque un lieu d’animation pour tous les Châtenoyens. »

Avant de partager le verre de l’amitié, la parole a été donné à Marie Mercier qui n’a pas hésité à utiliser quelques superlatifs : « Cette bibliothèque est une gourmandise, un lieu magique. Il y a des gourmandises pour tout le monde dans ce lieu pour apprendre et surtout ne pas s’offusquer. » Puis de compléter son intervention sur une anecdote concernant le chien du sénateur Victor Hugo, tout en précisant la juste raison du livre permettant d’acquérir une base culturelle : » Je lis, je dis, je suis et donc nous sommes ! »

JC Reynaud