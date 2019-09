La Cave des Vignerons de Buxy met le cap sur le millésime 2019

Dès lundi, la récolte des crémants fera entrer la Cave en effervescence pour plusieurs semaines : le chassé-croisé des tracteurs, la mobilisation des équipes de jour comme de nuit, dans les vignes et en cuverie ; ce moment-clé, fruit d’un an de travail, de concertation et de solidarité, est une étape primordiale de l’activité de la cave. Si cette année la récolte s’annonceinférieure aux précédentes, le bon état sanitaire de la vigne vient compenser cette baisse de rendement. Malgré les aléas climatiques, le millésime s’annonce de grande qualité avec un bon équilibre entre sucre et acidité, des grappes plus petites promettant une belle concentration des arômes. La vendange des vins tranquilles pourrait débuter vers le 7 Septembre.

Pendant toute cette période, le Caveau des Vignerons de Buxy, la Maison Millebuis, reste ouvert au public pour dégustation et visite des extérieurs.