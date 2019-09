Jeep Élite 1ere journée : l'Élan Chalon sort vainqueur du mano à mano face à Nanterre

ÉLAN CHALON 75 - NANTERRE 73

Au regard des résultats des matchs de préparation de l'Élan Chalon, peu de personnes misaient sur les chances des chalonnais de l'emporter face à Nanterre. Et pourtant! Ce fut une rencontre durant laquelle les deux équipes se sont fait des politesses. A la mi-temps les deux formations regagnaient les vestiaires sur un score de parité (39 à 39). A 35 secondes de la fin, toujours l'égalité parfaite et un suspense à son comble (73 à 73). C'est Justin Robinson qui libèrera le Colisée et permettra aux chalonnais de l'emporter (75 à 73). Première sortie de la saison réussie pour les protégés de Philippe Hervé dans un Colisée aux anges.

Justin Robinson donnera la victoire aux chalonnais