Très bon début de sixième saison au KMC 71 Krav Maga Self Défense de ST Rémy.

Tout d’abord, la fin de la cinquième saison a été consacrée à la remise de nouvelles ceintures, que l’instructeur Fabrice Garcarek a eu le plaisir de remettre à ses élèves. Au total 14 nouvelles ceintures jaunes, 7 nouvelles ceintures orange, 7 nouvelles ceintures vertes, 7 nouvelles ceintures bleues et 5 nouvelles ceintures marron

C’est dans un dojo avec de nouveaux tatamis et une plus grande surface de travail que l’association KMC 71 de Krav Maga a démarré sa sixième saison. L’association tient à remercier le judo club de St Rémy et la Mairie de St Rémy pour leur investissement à cette rénovation.

Une très bonne reprise avec un effectif de personnes adultes très motivés, avec une hausse de nouvelles adhésions féminines. Le club est affilié à la FFK section Krav Maga ligue Bourgogne Franche Comté. .

Le Krav Maga est une discipline avec des techniques conçues pour être pratiqué par tout le monde. Les techniques enseignées en cours visent à donner aux pratiquants (hommes et femmes) les moyens de se défendre simplement et efficacement face à des agressions. Un des objectifs principaux du Krav-Maga est de former une personne afin qu’elle sache se défendre efficacement en un minimum de temps.

Tout au long de cette saison, le KMC 71 organisera, et participera à différents stages concernant le Krav maga et la self Défense. A ce sujet, le KMC 71 propose un stage de Krav maga qui aura lieu au gymnase de St Rémy le dimanche 10 novembre et sera animé par Mr Alain Cohen. Cet expert international du Wingate Institute (KMF-AC), enseigne, transmet et promeut un Krav Maga authentique, évolutif, très efficace et respectueux des autres styles.

Au KMC 71, les cours de Krav Maga sont dispensés le lundi et le jeudi soir de 19h30 à 21h00 (hors vacances scolaires) au Gymnase de St Rémy, par Fabrice Garcarek 3ème Dan israélien de Krav Maga (KMF-AC).

Contacts : Mr Garcarek Instructeur : 06 82 31 22 82. / Mr Dureuil Président : 06 23 73 46 81