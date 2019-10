Les Gribouillis de Lux viennent semer leur savoir-faire à Saint-Rémy.

La micro-crèche de Lux qui a soufflé son 2e anniversaire a décidé d'implanter une petite-soeur du côté de Saint-Rémy. Les explications d'info-chalon.com.

Forte de son succès à Lux, avec une structure déjà pleine, Anna Boireau, gérante de la micro-crèche Les Gribouillis, ouvrira une seconde structure d'ici quelques mois à Saint-Rémy, au 5 rue du Centre, dans les locaux de l'ancienne micro-crèche du Grand Chalon. Ouverte en mai 2017, celle de Lux ne désemplit pas et Anna Boireau, cherchait un emplacement correspondant à la demande régulière des parents qui la sollicitent. Ce sera donc chose faite au début de l'année 2020. Dans une configuration identique à celle de Lux, ce sont 10 places + une d'urgence qui seront proposées aux familles. Trois personnes ont d'ores et déjà été recrutées afin de former la seconde équipe.

Pour les parents intéressées pour une place en micro-crèche - Anna Boireau - 06 73 92 17 40

Laurent Guillaumé