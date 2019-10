Les Festi'Terre commencent les 12 et 13 octobre à Marnay !

Ils seront nombreux à vous accueillir au tout 1 er Festi'Zen de Marnay qui aura lieu les 12 et 13 octobre 2019 à la Salle Polyvalente.

Communiqué de presse

L'association Terre en Lumière tient à remercier la municipalité qui nous a ouvert les portes de cette magnifique salle pour nos Festi'Terre. Merci pour leur confiance en ces projets.

Nous remercions aussi nos partenaires professionnels. Pour les citer, il y a le Bar Brasserie Le Lithana (Ouroux sur Saône) dont la gérante est Nathalie Schied, la Paulée (Saint Didier en Bresse) de Valérie Fernoux, l'Institut Chrysortan (Chapelle Voland) représenté par ses Chrysothérapeutes, Annie Friant et Thierry Bourdon, Véronique Vachey (Sennecey le Grand), Hypnose régressive quantique, Fleur de Lys (Sennecey le Grand) géré par Bernadette qui travaille à la libération émotionnelle des êtres, l'Institut Milhor (Lux) géré par Isabelle Gobron, hypno coach, Séverine Maj, Naturopathe, Cécile Fontaine, diététicienne nutritionniste, Malika Rossi, hypno coach, Christelle Morrone, de Varennes le Grand.

Nous comptons des exposants de qualité et actifs en conscience pour ce 1 er salon Festi'Zen. Pour les citer, nous pouvons commencer par la présence de Johann Chevillard avec ses magnifiques pierres, Marie Jo Boucaud avec les produits de la merveilleuse plante qu'est l'Aloé Vera, Sabine Dessertaine de Saint Marcel avec des produits qui vous apporteront le bien être, Véronique Vachey qui vous présentera sa méthode de travail en hypnose régressive quantique, Bernadette Fleur de Lys avec ses soins libérateurs, l'Institut Chrysortan créé par Annie Friant qui travaille en communication animale, et en soins de Chrysothérapie et avec Thierry Bourdon, géomancien.

Des petites conférences gratuites seront proposées tout au long du week end.

À noter qu'une Grande Conférence animée par Marie Jo Boucaud aura lieu le samedi 12 octobre à 12 h. Pour celle-ci, une participation de 10 € sera demandée. Cette participation vous ouvrira les portes du Festi'Zen. Notre partenaire Aloé Vera entamera son cycle dans la région pour notre association par le biais des Festi'Terre. Nous la remercions de son engagement bénévole.

L'institut de Beauté l'Instant Détente d'Ouroux sur Saône offrira un cadeau au 50 ème visiteur de chaque salon et nous l'en remercions.

Vous pouvez d'ores et déjà aller cueillir les informations nécessaires aux Festi'Terre grâce au site https://www.terreenlumiere.fr/. Vous apercevrez une page intitulée Destination Zen dont le fonctionnement et la mission sont de relier les métiers de conscience grâce à la mise en place d'un circuit qui prendra forme au fil du temps.

Au Festi'Zen, un coin gourmandise sera tenu par Serge Bertheau qui sera présent à l'entrée de la salle afin de permettre les rafraîchissements, les cafés, et combler les petits creux. Le Bar Brasserie le Lithana préparera des plateaux repas froids pour les midis. Si vous désirez déjeuner sur place, les réservations se font avant le samedi 12 octobre 2019.

Le prochain rendez vous Festi'Terre aura lieu les 16 et 17 novembre 2019 avec un Festi'Avenir, salon des Arts Divinatoires, de la Médiumnité et de la Voyance, et dont la Grande Conférence du samedi 12 h sera animée par Thierry Bourdon, Chrysothérapeute et Géomancien. Une participation de 10 € est demandée. Cette participation vous ouvrira les portes du Festi'Avenir.

À l'entrée de nos salons, des flyers publicitaires contenant les programmes des conférences vous seront remis.

Il nous reste des places libres pour le Festi'Douceurs et Gourmandises qui aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019.

Nous vous invitons aussi consulter et aimer notre page Fb – Terre en Lumière – pour rejoindre ces participants actifs de l'éveil des consciences et recevoir les nouvelles informations.

À noter aussi que le lancement des nouveaux partenariats concernant les Festi'Terre 2020 est lancé ! N'hésitez pas à nous contacter au 06 83 49 26 59 ou sur contact.tel71@gmail.com pour connaître nos conditions.

Contact 06 83 49 26 59

Mail contact.tel71@gmail.com

Site http://www.terreenlumiere.fr