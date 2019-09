Un été de folie au club Ados de Varennes-le-Grand 

Le Club Ados de la commune attire toujours plus de jeunes de 10 à 17 ans !

Depuis le lundi 8 juillet, le centre a accueilli des adolescents de Varennes et des communes avoisinantes. Emale Poirrier, responsable du centre de loisirs depuis janvier 2019 est entourée d’une équipe dynamique et créative. Pendant deux mois, Marie, Marlène, Danièle et Loïs ont proposé des activités variées et très attractives.

Ces animations ont connu un vif succès !

Par exemple, la sortie « Catamaran » a enthousiasmé les participants. L’association Voiles Sportives Chalonnaises a permis la découverte d’une activité sportive de plein air. Elle fut heureuse de sensibiliser des novices à cette discipline nautique. Cette initiation fut très appréciée.

Lors de la journée « Balade en ville », les jeunes ont mesuré leur adresse au bowling et au laserbowl. En fin d'après-midi, leur bonne humeur prouvait leur plaisir de pratiquer ces jeux de dextérité !

Pendant la journée « Graff », ces artistes en herbe ont exercé leur talent. Ils ont perçu la complexité de cet art graphique urbain qui semble si simple de prime abord. Dans un premier temps, ils ont appris à dessiner de simples lettres. Puis, leur joie fut grande quand ils ont graffé un mur extérieur. Ils étaient fiers de cette œuvre collective qui donnait un sens à cet apprentissage.

Ce vendredi 30 août, les éducateurs ont organisé une après-midi VTEP. Cette mosaïque de jeux d’animation inspirée de l’émission « Vendredi tout est permis » a clôturé dans la bonne humeur une saison estivale riche et épanouissante.

Ce centre permet aux jeunes de se rencontrer et de consolider des liens de complicité autour d’activités ludiques riches en apprentissages.

Lors des prochaines vacances, il sera ouvert du 21 au 31 octobre. Il est souhaitable de s’inscrire 15 jours avant, en envoyant un mail à l’adresse suivante : centredeloisirsvarennes@orange.fr

Le club Ados de Varennes-le-Grand offre une alternative aux hobbies habituels pour découvrir d’autres horizons !

P.REGENET