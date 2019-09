Les 7 et 8 septembre, on vous attend à la fête de Varennes-le-Grand.

La municipalité varnoise et l’association du foyer rural vous donnent rendez-vous, le week-end prochain autour d’un programme festif et familial.

Samedi, petits et grands pourront se distraire avec la fête foraine installée place du Chapitre.

Les autres festivités seront organisées au stade municipal.

Dés 16 heures, des jeux et des animations séduiront les visiteurs.

À 20 heures, la compagnie “ Robert et Moi ” divertira le public avec sa pièce “ L’école des petits Robert ”. Les acteurs se saisissent d’anecdotes et de souvenirs qu’ils passent au crible du théâtre burlesque et de la chanson. Ce spectacle destiné au jeune public délassera également les adultes.

À 22 heures, un feu d’artifice illuminera le ciel varnois pour le plaisir de tous.

Dimanche, le public pourra encore profiter de la fête foraine.

En famille ou entre amis, venez nombreux vous amuser à Varennes-le-Grand !