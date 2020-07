Anthony va suer à grosses gouttes dimanche (pour la bonne cause)

Ce dimanche, Anthony De Magalhães, président de l'association le Monde Bleu 71, participera à la Course des Héros. Plus de détails avec Info Chalon.

Accessible à tous, sportif ou non, la Course des Héros permet chaque année de collecter plus de 2 millions d'euros de dons au profit de plus de 300 associations à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes.



Du fait de la pandémie de COVID-19, l'édition 2020, qui a lieu ce dimanche 28 juin, se fera sous une forme connectée et un peu particulière, tout en conservant le caractère festif de l'événement.



La Course des Héros consiste à réaliser la plus grande distance en 30 minutes, de la manière la plus amusante.



C'est Eugénie Larrivière de l'association Le Chant de l'Herbe et maman d'un petit garçon, Émile, 7 ans et diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, qui, au cours d'une conversation Internet, en a parlé pour la première fois à Anthony De Magalhães, président de l'association le Monde Bleu 71.



Les deux présidents d'associations sont en contact permanent depuis fin 2018.



Accompagné de sa femme, ses enfants et du Dr. Djéa Saravane, praticien hospitalier spécialiste de la douleur et parrain du Monde Bleu 71, Anthony avait déjà rencontré Eugénie à Mont-de-Marsan (Landes), cette année, à l'occasion d'une journée de sensibilisation à l'autisme.



«Au-delà du partenariat entre notre association et le Chant de l'Herbe, une véritable amitié est née», nous explique Anthony.



Ma Maison Bleue, c'est le nom du projet du Chant de l'Herbe, également parrainnée par le Dr. Djéa Saravane, est un lieu d'accueil d'enfants avec handicap (autisme, mais plus largement tout handicap), de leurs parents et des aidants, en plein cœur de Mont-de-Marsan.



La Maison Bleue ouvrira début 2021.



Aimant les défis et emballé par le projet, Anthony participera à cette édition.



À pied, nous précise l'intéressé.



«Je suis très heureuse du partage d'Anthony pour son investissement au bénéfice de notre association et plein de bonnes ondes pour ton parcours de dimanche matin», déclare, à son tour, Eugénie.



Il ne nous reste plus qu'à souhaiter, à notre tour, bon courage à Anthony pour dimanche!



(Photo gracieusement fournie par Anthony De Magalhães)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati