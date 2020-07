Un grand merci de la part des résidentes et résidents Hubiliac de St marcel

Après l'épreuve, le réconfort ! Après cette période difficile de confinement, les résidents ont eu la joie de pouvoir bénéficier d'un concert offert par M.Drigon et ses musiciens sous les arbres de la résidence. Cet après midi a enchanté tous les participants .

C'est pourquoi les residents, le personnel , Monsieur Burdin , Président du CCAS , Me Lafoy Sandrine (directrice des solidarités) et Me Hernandez (directrice de la Résidence) tenaient à exprimer leur gratitude envers les musiciens . Les chansons ont été reprises en chœur par l’ensemble des résidents .