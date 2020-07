Le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain, à la rencontre de la nouvelle équipe municipale de Saint Loup de Varennes

Le député Raphael Gauvain s’est rendu lundi matin à Saint Loup de Varennes à la rencontre de M. Gérard Rigaud, Maire nouvellement élu en mars dernier, et de son équipe.

La visite a débuté par un échange dans la salle du conseil, au cours duquel les élus de Saint Loup de Varennes ont présenté leurs projets pour le mandat à venir, et notamment la construction d’une halle sur le territoire de la commune afin d’y accueillir de nouvelles manifestations. Les échanges se sont poursuivis sur la rentrée scolaire et la crise du Covid.

Par la suite, le Maire et son équipe ont visité l’école et la garderie ainsi que les réalisations de l’association du patrimoine, pour terminer enfin par une visite de l’église et de son cimetière avec un arrêt sur la tombe de Nicéphore Niepce, l’inventeur de la Photographie.

L’engagement a été pris par le député de revenir le 6 mars prochain à la première manifestation pour célébrer la naissance de ce dernier. Le Député est reparti vers midi pour se rendre l’après-midi à Saint Berain sous Sanvigne.