Opération «Hors Les Murs» jeudi aux Aubépins

Jeudi, dans le cadre du dispositif «Hors Les Murs», les jeunes du quartier des Aubépins, à Chalon-sur-Saône, pouvaient s'informer sur les filières et les formations dans les secteurs de la métallurgie, du transport et de la logistique. Plus de détails avec Info Chalon.