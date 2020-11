UNSS ou l’envie des collégiens(es) de faire du sport

Le collège Louis Aragon de Châtenoy-le-Royal propose aux élèves qui souhaitent faire du sport de s’inscrire à l’Union Nationale du Sport Scolaire.

Un net besoin de se retrouver et de partager leurs passions se faisait sentir chez les ados après cette période de confinement et dès leur retour au collège, de la 6ème à la 3ème une section de 36 joueurs a demandé de faire du Hand. Aujourd’hui c’est 76 licenciés qui participent aux sports collectifs, garçons et filles confondus.

Deux professeurs d’EPS, Florence Fautrelle et Christine Bressaud s’occupent d’entrainer la quarantaine de joueurs et joueuses de Hand. Rappelons les résultats de 2019 : les deux équipes de jeunes en UNSS ont été récompensées lors de la remise des trophées de l’OMS, les filles pour le hand-ball et les garçons pour le Futsal.

Les entrainements se font le mercredi après-midi de 13h00 à 14h30 pour les minimes et benjamins garçons et de 14h30 à 16h00 pour les minimes et benjamines filles, le tout dans le respect des consignes et protocoles mis en place dans les établissements scolaires. Pour les professeurs le plus important est de pouvoir les faire jouer un maximum.

La section sportive foot est entrainée par Franck Cordier éducateur sportif de la ville de Châtenoy. Les entrainements se font en salle ou sur les terrains du complexe sportif.

Pour la nouvelle saison, les déplacements risquent de ne pas être possibles (protocole lourd à gérer) et de remettre en cause les rencontres avec d’autres établissements.

L’UNSS est un bon moyen de faire pratiquer des sports aux ados avec des licences à un prix abordable pour les familles à revenu modeste. Les enfants peuvent également s’impliquer dans la vie de l’association sportive. Cela les responsabilise, favorise leur autonomie et leur prise d'initiative. Ils peuvent aussi être formés à l’arbitrage.

C.Cléaux