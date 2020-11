"Oui le COVID changera notre manière de voir les projets de territoire" pour Sébastien Martin, Président de l'AdCF

Au titre de sa nouvelle fonction en qualité de Président de l'Assemblée des Communautés de France, Sébastien Martin a livré ses premières impressions pour les lecteurs d'info-chalon.com.

Fraîchement installé dans ses nouvelles responsabilités, Sébastien Martin s'est plié à l'exercice des premières impressions alors que le contexte sanitaire, social et économique qui en découle, risque à tout jamais de marquer de son empreinte nos territoires. "On se doit d'être présents au quotidien mais aussi de préparer le temps d'après parce qu'il viendra, et il nous faudra répondre à la relance". "A l'heure actuelle, nous sommes tous mobilisés pour faire tourner tous les services et notamment les services clés de l'urbanisme, en instruisant les permis de construire dans les plus brefs délais" lance Sébastien Martin.

"On se doit d'être au côté de tous les acteurs, avoir un dialogue responsable et constructif avec les pouvoirs publics" plaide le désormais Président, dénonçant "les postures" préférant voir "les constructions positives dans le respect de tous les types de territoires qui vont de la Métropole de Lille à des communautés de communes au coeur de la Saône et Loire".

"Notre état d'esprit est celui d'assumer nos responsabilités mais aussi de relayer les inquiétudes du terrain et surtout créer des perspectives dans le cadre de projets de territoires".

Sur la question du contexte sanitaire, Sébastien Martin considère "que de nouvelles préoccupations ont fait jour et nécessairement le COVID aura un impact sur nombre de projets de territoire. Il nous appartiendra d'y répondre".

Laurent Guillaumé