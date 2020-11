Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com

Faites des achats malins pour régaler vos papilles!

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). Pendant la période de confinement, le magasin ‘Jeff de Bruges’ organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail ( [email protected] ), ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de récupérer votre commande et la régler. Ce commerce, ’Jeff de Bruges’ assurera également une livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône et les communes voisines à partir de commandes d’un montant de 20 euros. En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Aussi, dans cette chocolaterie, les arômes subtils des fèves sont révélés selon la provenance : Amérique du Sud, Equateur, République Dominicaine, Pérou, des Caraïbes. Tout le monde pourra trouver son bonbon de chocolat selon ses goûts : Bloc Gianduja, petite meringue noisettes, gantois, Bruxelles, Mini rocher, Biscuitine… (blanc), Palet Jb, cerisette noir et bien sûr les marrons glacés de Turin. Idées de cadeaux ou offre gourmande, pour vos enfants ou petits-enfants, un Noël gourmand : Vous trouverez chez Jeff de Bruges toute une gamme de chocolats destinées à nos tendres bambins à partir de 2.50€. Des Pères Noël en chocolat décorés de toute taille, la boite de Noël avec ses sujets pralinés dont le surprenant sapin au sucré pétillant … Sans oublier, les incontournables oursons guimauves et les 4 recettes des tendres choco’pralinés. 100% Qualité. Recette élaborée avec une teneur en cacao du chocolat de couverture augmentée : 60% de cacao minimum pour le noir et 36% minimum pour le lait. Décors élaborés avec des colorants d’origine naturelle (curcumin, carmin, paprika, spiruline). Pas d’huile de palme, ni matière grasse végétales hydrogénées, ni OGM. Pour cette année pas comme les autres, faites plaisir à vos enfants avec de bons chocolats du Père Noël et soyez prêts dès le 1er décembre avec calendrier de l’avent : 245g de plaisir garnis de choco’praliné croustillants et pétillants, d’ourson en guimauves, de chocolats au différentes recettes mais aussi de pièces en chocolats.

14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent(Tél. : 03 85 48 78 25), le caviste incontournable de Chalon sur Saône. En période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’, du clic & collect (site www.celliersaintvincent.fr ) et livraison et expédition à domicile. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées de cadeaux ou offre gourmande : Vous le savez tous maintenant, le mois de novembre rime avec Beaujolais Nouveau... Bien entendu, nous serons heureux de vous proposer 6 flacons à partir du jeudi 19 novembre. Ne pouvant vous les faire déguster, comptez sur nous pour vous conseiller au mieux dans votre choix sur ce millésime 2020 tout en gourmandise. Pour l’occasion nous proposons une offre de 10% à partir de 6 bouteilles. Vous pouvez d’ores et déjà les réserver sur notre site internet en cliquant ici https://www.celliersaintvincent.fr/beaujolais-primeur-2020 ou sur simple appel au 03.85.45.78.25. Petit plus, nous vous livrons gratuitement en région Chalonnaise.

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Offre Gourmande :Son menu traiteur de la semaine du 9 novembre au 15 novembre (sur le site info-chalon le mardi et le vendredi).

A hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO », tous les vendredis et dimanches matins (tél 06 14 62 09 52), est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique 100% artisanale. Pour vous ou pour les fêtes de fin d’année, succombez aux macarons et aux confiseries de chez « By Arno ». Un pâtissier créateur d’exception. Dépêchez-vous de passer commande ! Toutes les pâtisseries et les mignardises proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse. Ainsi venez déguster ses macarons au réglisse, schtroumpf, barbapapa, caramel, miel noix, spéculos, caramel, bounty … en version coffret, boite ou pyramide ainsi que ses desserts Eclats d’Or By Arno, Intense, Exotique, Arlequin en version de taille unique… Offre gourmande :Outre les macarons sucrés, viennoiseries… venez découvrir la toute dernière création de ‘By Arno’, les tous nouveaux macarons salés ‘spécial apéritif’ (foie gras et poivre de sechouan, chèvre miel, saumon-aneth, noix-bleu et 5 baies, provençal…

Le Salon de thé et boutique « Le Bon Moment » situé 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, est une jolie adresse pour une parenthèse hors du temps ! En cette période inédite de confinement, Annick et Eliott vous accueillent pour la vente à emporter et le retrait des commandes. Cet établissement reste ouvert non stop du mardi au dimanche de 10 heures à 19 heures pour vous permettre de récupérer une commande ou venir chercher votre gourmandise préférée : Crêpes, Brioches façon pain perdu, gâteaux aux abricots, chaï latte, chocolats chauds, thés ou le fameux Toatés ... Dans ce commerce qui pratique le call & collect, tout est organisé pour vous recevoir dans le respect des gestes barrières. Les tickets restaurants sont acceptés, vous pouvez aussi demander une livraison ! Pour cela, Il suffit de faire votre choix sur le site internet ou d’appeler le 03 85 99 08 56 pour être conseillé. Dans la partie «Boutique» du Bon Moment, vous trouverez les thés d’exception KODAMA, les fameuses Madeleines de Proust ou encore les géniales Bougies de Charroux… Vous pourrez aussi composer un coffret personnalisé ! Vous pouvez également offrir une carte cadeau, il n’y a pas de montant minimum. Celle-ci pourra être utilisée au salon ou en boutique, en une ou plusieurs fois et sans date limite ! Vous pouvez également passer commande à ce Salon de thé & Boutique «Le Bon Moment» via Facebook, instagram & site internet. Offre gourmande : Crêpes, Brioches façon pain perdu, gâteaux aux abricots, chaï latte mais aussi les thés d’exception KODAMA et les fameuses Madeleines de Proust…

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône(tél 03 85 93 58 80), est un lieu incontournable pour les gourmands. Un atelier pains et restauration, une offre gourmande concernant les pâtisseries et viennoiseries ! Pour la période de confinement, le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler. Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des pizzas entières et des produits traiteur pour des buffets. Offre Gourmande: commandez vos délicieuses pizze 4/6 personnes au prix de 8, 90 euros avec plusieurs variétés : jambon champignons, 4 fromages, poulet poivron chorizo, savoyarde, saumon…

7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin « Les Trois Greniers » (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. En cette période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’ et bientôt du ‘click & collect’ ( http://www.lestroisgreniers.com ). Il saura également vous donner des conseils avisés pour accompagner vos mets et ravir vos convives lors d’un repas ou pour réussir vos cadeaux et paniers garnis. Aux Trois Greniers, retrouvez des produits incontournables de notre gastronomie : le chocolat Bonnat, le pain d’épices de la Maison Toussaint, les tartinables l’Epicurien et les rhums arrangés de Ced ne tiennent pas en place dans les rayons, suivis de près par les amandes Médicis, le jambon Bellota, les vins de domaines et les whiskies français…une vraie caverne d’Ali Baba pour gourmands. Idées de cadeaux ou offre gourmande :Pains d’épices de la maison « Toussaint » (Dijon) au moelleux incomparable avec également la version spécial toast et foie gras ainsi que bien d’autres mets succulents, sont à découvrir dans cet établissement fait pour les épicuriens.

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51), est un magasin qui propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés et d’infusions. Pour la période de confinement, le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail ( [email protected] ), ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler. Découvrez la référence d’une torréfaction artisanale qui a l’art de transformer le café pour le sublimer et qui permet aux cafés en provenance de différents pays de développer des arômes délicats. Dans cette jolie boutique, vous trouverez un grand nombre de cafés provenant de différents pays, prêts à la torréfaction, selon votre choix. Très bien agencé, ce commerce vous propose de découvrir toute une quantité de thés et d’infusions différentes qui sont accessibles en vrac mais également en infusettes, en provenance d’établissements réputés tels que : Dammann Frères, Kusmitea, Palais des thés… ainsi que de la vaisselle et de nombreux accessoires autour de l’univers du café qui participeront à l’embellissement de votre décoration d’intérieur. Idées cadeaux ou offre gourmande, le calendrier de l’avent des frères ‘Dammann’. Tout le monde a droit à son calendrier de l’avent pour patienter jusqu’à Noel. Votre boutique Le Moulin à Café vous propose comme chaque année celui des thés ‘Dammann Freres’. Ce calendrier aux nuances d’or sur fond rouge évoquant les grandes capitales vous fera découvrir chaque jour un nouveau thé ou une sublime infusion. Et pourquoi pas une magnifique attention à offrir à tous les amateurs de thé ? Dans cette période compliquée, n’oubliez pas de vous faire plaisir ! Le moulin à café est ouvert normalement durant la période du confinement !

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. Offre gourmande: Cette semaine le filet de julienne à 14, 90 euros le kilo.

« 2 Pois 2 Mesures », situé 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 09 72 63 91 50) , une vraie et belle « épicerie vrac de produits biologiques qui propose aux chalonnais et grands chalonnais de réduire leurs déchets en faisant des courses alimentaires appropriées. Le magasin vous propose en cette période de confinement un « call & collect » et de la vente en ligne ( https://www.cjoint.com/c/JJFhTORa3i5 ). Dans ce commerce qui est un vrai un lieu d'échange et de partage, on vous propose un concept très simple : « J’apporte mes contenants ou je m’en procure sur place, je les fais peser vides et je fais peser mes achats avant de les régler ». Sur place, dans cette boutique, plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires bio en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...). « 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins. Idées cadeaux ou offre gourmande: L'épicerie zéro déchet 2 Pois 2 Mesures vous présente la marque de ZAO : pour une mise en beauté qui prend soin de votre peau et de la nature, ZAO a créé pour vous des cosmétiques 100% d’origine naturelle, certifiés Bio et Vegan. Texture, tenue, couleur et confort, le maquillage Zao est aussi performant et sensoriel que du maquillage conventionnel, tout en respectant l’environnement et votre santé. De plus, les packagings sont rechargeables, pour des produits plus écologiques et économiques. Pour Noël, venez découvrir le coffret Cozy Beauty composé d'un duo d'ombres à paupières/eye lighter (beige nacré et marron mat) + un duo fard à joues crème/rouge à lèvres + une bougie parfumée senteur vanille. Présentation complète du coffret : https://www.youtube.com/watch?v=7Qjn9LhCxhI.

