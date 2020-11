COLLECTE DE SANG à Châtenoy le Royal, Lundi 16 Novembre 2020.

APPEL URGENT AU DON DE SANG, les réserves sont au plus bas avec cette situation « extrêmement difficile »

Lundi après-midi 16 Novembre de 15h30 à 19h30, l'Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Chatenoy-le-Royal et les personnels de santé de l’EFS vous accueillent à la salle des fêtes, 10 rue Maurice Ravel.

Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Chaque don compte !

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pendant le confinement, je peux toujours donner mon sang.

Avant de vous déplacer, n'oubliez pas de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants".

Le rendez-vous permet de planifier au mieux les collectes, de maîtriser le temps d’attente et d’assurer la sécurité des donneurs et des équipes médicales.

Même si vous n’avez pas pris de rendez-vous, pas d’inquiétude, des places sont disponibles, l’important c’est de venir donner.

Pour que les collectes se déroulent dans les meilleures conditions, tout est mis en place pour respecter les mesures sanitaires en vigueur et les consigne de l’EFS.

Les personnels de collecte, les bénévoles et les donneurs sont équipés de masques. Des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition.

Présidente de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole :

Christiane Tremoy

Tél : 03 85 87 76 51

C.Cléaux