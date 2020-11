"Ca concerne quelques 600 commerces à l'échelle des 51 communes du Grand Chalon" précise Sébastien Martin

C'est un cadeau de Noël inattendu et qui est à souligner au regard de la situation économique.

L'annonce faite par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, et qui sera entérinée jeudi au cours d'un conseil communautaire extraordinaire en distanciel, est une vraie bouffée d'oxygène à destination des "petits" commerçants. Tous les commerces sont concernés, du moins ceux qui sont impactés par une fermeture "administrative". Le sujet des baux commerciaux est régulièrement abordé depuis quelques années, au cours des différentes campagnes électorales et c'est bien la première fois où les pouvoirs publics ont décidé de franchir le cap, à savoir celui d'une prise en charge partiel des loyers. Une prise en charge qui ira jusqu'à 500 euros par mois, charge aux locataires de fournir les pièces justificatives et surtout la quittance de loyer.

A l'échelle du Grand Chalon, Sébastien Martin a confié que cette aide concernait quelques 600 commerces impactés par des fermetures dans le cadre sanitaire. Le Grand Chalon vient donc compléter un dispositif voté en plénière du Conseil Régional, considérant son bien-fondé en faveur des entreprises de 10 salariés maximum (ou 10 ETP). Un vrai coup de pouce inattendu pour tout ce tissu économique indispensable à la vitalité de nos territoires.

"Ce dispositif d'aide sera renouvelé si le confinement se poursuit" a rajouté le Président de l'intercommunalité. Un dispositif qui ne devrait pas soulever d'opposition jeudi soir.

Soulignons au passage que les initiatives portées par les collectivités locales se multiplient, chacune appelant à être aux côtés des acteurs économiques de leurs territoires respectifs afin de mieux rebondir dès lors que l'éclaircie apparaîtra.

L.G