Qu'est-ce qui change au Ring Olympique Chalonnais après le déconfinement ?

Saïd Fergani, président du Ring Olympique Chalon, nous explique ce qui va changer après le déconfinement, suite à l'Assemblée générale élective du Comité régional de Bourgogne Franche-Comté de boxe anglaise, qui a eu lieu à Besançon, le samedi 24 octobre. Plus de détails avec Info Chalon.

Si pour l'heure, comme toutes les autres salles de sport, la Salle Armand Langlais est fermée, cela n'empêche pas Saïd Fergani, président du Ring Olympique Chalonnais (ROC) de faire le point sur les changements à venir pour le club de boxe anglaise de notre ville.



À l'instar de 37 autres responsables de club de la région, il participait à l'Assemblée générale élective du Comité régional de Bourgogne Franche-Comté de boxe anglaise, le samedi 24 octobre, au Centre Diocésain de Besançon.



Sur les 38 clubs, sont en 17 Bourgogne et en 18 Franche-Comté.



À l'issue de cette AG, 24 candidats se sont présentés pour faire partie du comité de direction comité régional, dont Saïd, après que Gérard Chabert, le président ait présenté le rapport moral de son mandat.



Ce dernier ayant été reconduit dans ses fonctions, à 22 voix contre 2, pour les 4 ans à venir.



Quant à Saïd, dont la candidature a été retenue au sein du comité de Bourgogne Franche-Comté de boxe Anglaise, il a été élu vice-président représentant la Bourgogne auprès de la Fédération Française de Boxe (FFB) et réélu président de la Commission publique handicap, jusqu'en 2024. De plus, il est en charge du développement (éducation, formation des cadres techniques, insertion et diversité) au sein du Comité régional.



«Le développement du Comité est le fruit d'un travail continue de tous les clubs officiels, bénévoles en œuvre et tout au long des 4 années à donner aux jeunes et des compétiteurs, l’envie de pratiquer la boxe. Quant au Comité directeur, il a fait preuve de sérieux et d'implication», nous indique le président du ROC.



Depuis 6 ans, le Comité départemental de Saône-et-Loire de boxe anglaise est en veille.



Le département compte à lui seul 9 clubs sur les 17 que compte la Bourgogne, soit 5000 licenciés. 2ème club de Bourgogne Franche-Comté, le Ring Olympique Chalonnais est le club le plus important de Saöne-et-Loire avec 160 licenciés.



«Nous allons rassembler les clubs de la Saône-et-Loire pour recréer le comité départemental. Nous mènerons une politique sportive fédérale en travaillant davantage au bon nombre de pratiquants et en partenariat avec les institutions, les municipalités, l'Éducation Nationale, les structures sociales et le milieu hospitalier pour la rééducation thérapeutique par la boxe Prévention active santé», nous dit Saïd.



Celui nous présente le nouveau passeport destiné à tous les affiliés de la Fédération Française de Boxe.



«Ce passeport fédéral est la propriété du licencié qui le reçoit. Il pourra renseigner les informations liées à toutes les activités menées au sein de la FFB. Compétiteur ou non, son détenteur pourra suivre son parcours au sein de la Fédération via ce passeport», indique le président du ROC.



Pour l'heure, les 160 licenciés sont privés d'entraînement avec ce second confinement. Nul doute qu'ils ont hâte de retourner à la Salle Armand Langlais.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati