Saisie exceptionnelle d'une tonne et demie de cannabis par les douanes de Dijon

Communiqué de la direction des douanes de Dijon





Saisie exceptionnelle de plus d’une tonne et demie de cannabis par la brigade des douanes de Dijon



Le 18 novembre 2020, les agents de la brigade des douanes de Dijon ont procédé à la saisie de plus d’une tonne et demie de cannabis dans un poids lourd circulant sur l’autoroute A31.



En mission de contrôle sur cet axe, les douaniers ont sélectionné dans le flux des véhicules dans le sens sud/nord, un ensemble routier espagnol pour un contrôle approfondi à hauteur de la sortie de Til-Châtel (21). Le contrôle physique de la remorque a permis très rapidement la découverte de résine de cannabis en quantité, cachée grossièrement dans des cartons au milieu du fret légal.



La fouille complète du chargement permettra au final la découverte de 1 089,55 kg de résine de cannabis et 456,30 kg d’herbe de cannabis.



Le chauffeur du poids lourd a été remis en fin de procédure douanière aux services de la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon. Il a été maintenu en détention à l’issue de sa garde à vue et une information judiciaire a été ouverte.