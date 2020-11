Déconfinement : Castex doit détailler les annonces de Macron

Le premier ministre s'exprimera à 11h pour faire le point sur la situation sanitaire et les mesures présentées par le chef de l'État mardi soir.

Le Premier ministre Jean Castex doit détailler à 11 heures ce jeudi les mesures qui visent à "alléger" le confinement et présentées mardi par Emmanuel Macron et dont certains détails suscitent nombre de commentaires. Jean Castex sera entouré de cinq membres du gouvernement, dont Olivier Véran (Santé) et Bruno Le Maire (Economie) et Roselyne Bachelot (Culture), pour préciser «les mesures de réouvertures et les protocoles qui prévaudront»