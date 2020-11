L’Etat s’engage pour protéger les plus fragiles Versement d’une deuxième aide exceptionnelle de solidarité à partir du 27 novembre 2020 – 40 millions d’euros en Bourgogne-Franche-Comté pour 166 300 foyers

La crise sanitaire pèse sur les conditions de vie des personnes modestes, en particulier des familles. Certains ménages font face à des dépenses plus importantes du fait du confinement ou à des difficultés à subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Ces ménages par ailleurs ont pu voir leurs revenus diminuer du fait de la situation épidémique et de ses effets sur l’économie et l’emploi.

Pour soutenir les familles et les personnes les plus précaires, le Président de la République a annoncé le 14 octobre le versement d’une nouvelle aide exceptionnelle de solidarité aux familles, aux personnes les plus modestes et aux jeunes de moins de 25 ans.

Ce deuxième versement fait suite à celui qui a été mis en place en mai dernier, pendant le premier confinement. Il concernera au niveau national 4 millions de foyers modestes et 560 000 jeunes en difficulté.

Sont destinataires de cette aide :