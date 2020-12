La neige en Saône et Loire cette semaine ?

Au regard des prévisions météorologiques, le scénario s'annonce plus que probable.

Deux matinées seront particulièrement ciblées cette semaine, à savoir celles de mardi et de vendredi. La probabilité de voir un manteau blanc sur nos territoires Saône et Loirien semble élevée. En attendant, avec ou sans neige, prudence à l'occasion de vos déplacements matinaux, entre les brouillards et les couches de verglas, le risque d'accident est élevé.