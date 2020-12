DHL prévoit quelques 100 000 colis à distribuer en Bourgogne-Franche Comté sur le mois de décembre

C'est un nouveau record en perspective qui s'annonce avec quelques 5500 colis à distribuer par jours pour les 29 collaborateurs régionaux de l'entreprise.

Plus de 100000 de colis traités en décembre sur la région, soit + 35% par rapport au reste de l'année, avec des journées à plus de 5 500 colis transportés ! Les 29 collaborateurs de DHL Express répartis sur les 2 sites de l'entreprise dans la région (situés à Besançon et Beaune) s'attendent à de sacrées journées au regard du prévisionnel sur ce mois de fin d'année. Signe que les commandes en ligne sont bien au rendez-vous mais aussi le fait que les rassemblements familiaux ne se feront pas comme prévus cette année, compte tenu des consignes gouvernementales face au COVID19;

« Chaque année, on se prépare à une période de pic des livraisons et des expéditions avant Noël mais cette période en 2020 s'annonce hors-norme avec les nouveaux comportements liés à la pandémie. Nous nous attendons même à une journée record de plus de 5 500 colis transportés le 21 décembre. Nous avons tout anticipé pour gérer cette hausse spectaculaire des flux et nous nous sommes organisés pour augmenter les capacités de nos sites tout en maintenant une qualité de service irréprochable à nos clients. » souligne Pascal Lamoureux, Directeur régional des Opérations DHL Express France.

Hausse spectaculaire des activités de DHL Express en Bourgogne Franche Comté

Ce pic d'activité de fin d'année s'inscrit dans la forte croissance des flux transportés par DHL Express sur la région. Avec l'essor du e-commerce et le développement des livraisons aux particuliers, les volumes livrés annuellement par DHL Express en Bourgogne Franche Comté, sont en croissance de +8% sur 2020 (vs 2019). Et, en raison de la COVID-19, le volume des expéditions s'est accru bien au-delà des prévisions : l'entreprise prévoit d'ailleurs désormais une hausse de ses activités de l'ordre de +8% en moyenne par an dans les 3 années à venir sur la région".